A Portland, Oregon, centinaia di persone si sono radunate nella notte a Monument Square per protestare contro l’Ice (Immigration and Customs Enforcement). Nonostante le condizioni climatiche avverse, con freddo e vento, i manifestanti hanno espresso il loro dissenso nei confronti delle politiche dell’agenzia di immigrazione statunitense, continuando a mostrare la loro vicinanza a quelle comunità coinvolte.

Centinaia di persone si sono radunate nella notte a Monument Square, Portland (Oregon), negli Stati Uniti, per protestare contro l’Ice (United States Immigration and Customs Enforcement) nonostante il freddo e il vento. La protesta è stata pacifica e si è svolta senza tensioni con le forze dell’ordine. I manifestanti hanno criticato l’operato degli agenti esponendo cartelli con la scritta “Ice Out Maine”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, a Portland massicce proteste contro le forze dell'ordine: "Ice fuori dal Maine"

Usa, proteste contro l’Ice in vari Stati dopo le sparatorie a Minneapolis e PortlandIn diversi Stati, si sono svolte proteste contro l’Ice in risposta alle recenti sparatorie a Minneapolis e Portland.

Donna uccisa da un agente dell'Ice a Minneapolis: negli Usa esplodono le protesteLa tragica morte di Renee Nicole Good, una donna di 37 anni uccisa da un agente dell’Ice a Minneapolis, ha suscitato numerose proteste negli Stati Uniti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: FC 26 Sophia Wilson Flashback 92: L’Uragano del Portland.

Usa, a Portland massicce proteste contro le forze dell'ordine: Ice fuori dal Maine(LaPresse) Centinaia di persone si sono radunate nella notte a Monument Square, Portland (Oregon), negli Stati Uniti, per protestare contro ... stream24.ilsole24ore.com

Usa: agenti federali feriscono due persone a Portland, aperta un'indagineUna sparatoria è avvenuta durante il fermo di un presunto membro di una gang venezuelana, che avrebbe tentato di investire agenti della Customs and ... avvenire.it