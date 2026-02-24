Porto con me a Sanremo 2026 Francesca Fagnani quando ci siamo conosciuti abbiamo scoperto di avere molte affinità Del mio passato mi manca essere bimbo | così Fulminacci

Fulminacci porta con sé a Sanremo 2026 il ricordo di un incontro che ha rivelato molte affinità con Francesca Fagnani, con cui ha condiviso momenti di intimità. Durante una recente intervista, ha spiegato come il suo passato da bambino continui a mancare, influenzando la sua musica. La sua presenza tra i Big del festival con il brano “Stupida sfortuna” ha attirato l’attenzione di pubblico e critica. La sua partecipazione continua a suscitare curiosità.

Fulminacci è tra i Big della 76esima edizione del Festival di Sanremo, dove è in gara con il brano "Stupida sfortuna ". Il cantautore torna all'Ariston con uno spirito diverso rispetto all'esordio del 2021 con "Santa Marinella". "C'era il Covid, con i palloncini al posto del pubblico, che tra l'altro sono la mia più grande paura. È stato tremendo", ha commentato. Per la serata delle cover, la sua scelta è ricaduta su Francesca Fagnani per reinterpretare "Parole parole" di Mina. La partecipazione al Festival anticipa l'uscita il 13 marzo del suo nuovo album, "Calcinacci". Un titolo che nasce da un momento di svolta personale: "Ho concluso una relazione molto importante e mi trovo in mezzo alle macerie.

Sanremo 2026, Fulminacci canta Mina in duetto con Francesca FagnaniFulminacci torna sul palco di Sanremo 2026 per la serata delle cover.

BOOM! Francesca Fagnani duetta con Fulminacci al Festival di Sanremo 2026Questa mattina si è diffusa la notizia di un ritorno a sorpresa al Festival di Sanremo.

