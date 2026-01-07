Basta applausi ai papà che si occupano dei figli | lo sfogo di una madre sul carico mentale diventa virale
Un nuovo punto di vista sta emergendo sulla cura dei figli: una madre americana sottolinea che il coinvolgimento dei papà non li rende eroi, ma genitori responsabili. La sua riflessione sul carico mentale e sulla parità di ruolo ha suscitato molta attenzione online. Un invito a riflettere sul vero significato di equità e responsabilità familiare, al di là delle aspettative sociali e degli stereotipi.
Secondo una madre americana, occuparsi dei figli non fa dei papà degli eroi, ma semplicemente dei genitori presenti. Il suo video, diventato virale su TikTok, invita le donne a non accettare più che i partner vengano applauditi per gesti ordinari, auspicando un cambiamento capace di portare una reale condivisione del carico mentale in famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
