L’ex dj che ha venduto pezzi di ricambio taroccati di aerei alle compagnie di tutto il mondo

Jose Alejandro Zamora Yrala, venezuelano con un passato da dj, gestisce dal 2018 l’azienda Aog Technics Ltd, società che commercia ricambi aeronautici. Ma gli affari non decollano. Ha ricevuto 140 certificati di aeronavigabilità, per attestare i componenti che vendeva. Nei mesi successivi su LinkedIn compaio decine di dipendenti dell’azienda. Mentre il sito aziendale si presenta come «fornitore globale leader», con autorizzazioni della Faa statunitense e magazzini tra Regno Unito, Germania, Stati Uniti e Asia. E dagli utili modesti del 2019 (25.140 euro) si passa a 2,5 milioni nei dodici mesi chiusi a febbraio 2020 e a 2,7 milioni nel febbraio 2023. 🔗 Leggi su Open.online

