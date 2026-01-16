Gadget Disney e Labubu contraffatti | sull’Alto Lago la Finanza sequestra oltre 500 accessori per la telefonia
La Guardia di Finanza di Como ha sequestrato oltre 500 gadget Disney e Labubu contraffatti nell’Alto Lago, nell’ambito di controlli mirati a tutela dei consumatori. L’intervento mira a garantire il rispetto delle norme di sicurezza sui prodotti venduti, contrastando la vendita di accessori telefonici falsificati che potrebbero rappresentare un rischio per gli utenti e danneggiare il mercato legale.
Il comando provinciale della guardia di finanza di Como ha effettuato una serie di controlli mirati nell’area dell’Alto Lago, con l’obiettivo di tutelare i consumatori e garantire che i prodotti in vendita rispettino le norme di sicurezza previste dalla legge. Nel corso delle verifiche, i militari della compagnia di Menaggio hanno individuato oltre 500 articoli tra prodotti contraffatti e accessori per la telefonia privi delle indicazioni minime obbligatorie. Si tratta in particolare di custodie per smartphone, tablet e pc, cuffie, supporti e vetri protettivi per cellulari risultati non conformi alla normativa vigente. 🔗 Leggi su Quicomo.it
