Preservativi finiti alle Olimpiadi di Milano-Cortina ma sul web spuntano in vendita a oltre 100 euro

Da virgilio.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, le scorte di preservativi sono finite, e gli atleti si sono trovati senza. Nel frattempo, alcuni venditori online hanno iniziato a proporli a prezzi superiori ai 100 euro, attirando l'attenzione di chi cerca di approfittarne.

È polemica alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 sui preservativi che vengono distribuiti gratuitamente ai partecipanti. Quelli messi a disposizione degli atleti del villaggio olimpico di Cortina d’Ampezzo sono infatti finiti nel giro di pochi giorni. Molti però se li portano via come souvenir o regali per amici, c’è anche chi li vende. Sui siti di acquisto di seconda mano sono comparsi diversi annunci con confezioni di questi preservativi griffati a cinque cerchi, in vendita a oltre 100 euro. Preservativi finiti a Milano-Cortina 2026 “Ridateci i preservativi“. È il senso dell’appello lanciato sui social da diversi atleti delle nazionalità più varie impegnati nelle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

preservativi finiti alle olimpiadi di milano cortina ma sul web spuntano in vendita a oltre 100 euro

© Virgilio.it - Preservativi finiti alle Olimpiadi di Milano-Cortina, ma sul web spuntano in vendita a oltre 100 euro

Preservativi esauriti al Villaggio Olimpico, 15 mila finiti in tre giorni. Ma spuntano in vendita online a 105 euro

Al Villaggio Olimpico, i preservativi sono finiti in tre giorni a causa di una richiesta improvvisa di 15 mila pezzi.

Milano Cortina, preservativi per gli atleti al Villaggio olimpico finiti in tre giorni

A Milano Cortina, i preservativi destinati agli atleti del Villaggio olimpico sono terminati in soli tre giorni, a causa della grande richiesta durante i primi eventi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Milano Cortina, in arrivo altri preservativi. Gli atleti si lamentano: finiti troppo presto; Milano Cortina, preservativi gratis esauriti al Villaggio olimpico; Olimpiadi Milano Cortina, preservativi finiti in tre giorni. E raddoppiano le escort; Giochi, in tre giorni finiti i preservativi al villaggio olimpico di Cortina.

preservativi finiti alle olimpiadiOlimpiadi Milano Cortina, preservativi finiti in tre giorni. E raddoppiano le escortPreservativi ed escort, il punto della situazione alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina dove, tra una gara e l'altra, non manca il divertimento ad alto tasso erotico ... corrieredellosport.it

I preservativi alle Olimpiadi hanno una lunga storiaLa distribuzione iniziò nel 1988 e nel tempo è aumentata parecchio: ci sono (o forse c'erano) anche a Milano Cortina ... ilpost.it