Preservativi finiti alle Olimpiadi di Milano-Cortina ma sul web spuntano in vendita a oltre 100 euro

Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, le scorte di preservativi sono finite, e gli atleti si sono trovati senza. Nel frattempo, alcuni venditori online hanno iniziato a proporli a prezzi superiori ai 100 euro, attirando l'attenzione di chi cerca di approfittarne.

È polemica alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 sui preservativi che vengono distribuiti gratuitamente ai partecipanti. Quelli messi a disposizione degli atleti del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo sono infatti finiti nel giro di pochi giorni. Molti però se li portano via come souvenir o regali per amici, c'è anche chi li vende. Sui siti di acquisto di seconda mano sono comparsi diversi annunci con confezioni di questi preservativi griffati a cinque cerchi, in vendita a oltre 100 euro. Preservativi finiti a Milano-Cortina 2026 "Ridateci i preservativi". È il senso dell'appello lanciato sui social da diversi atleti delle nazionalità più varie impegnati nelle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Preservativi esauriti al Villaggio Olimpico, 15 mila finiti in tre giorni. Ma spuntano in vendita online a 105 euro Al Villaggio Olimpico, i preservativi sono finiti in tre giorni a causa di una richiesta improvvisa di 15 mila pezzi. Milano Cortina, preservativi per gli atleti al Villaggio olimpico finiti in tre giorni A Milano Cortina, i preservativi destinati agli atleti del Villaggio olimpico sono terminati in soli tre giorni, a causa della grande richiesta durante i primi eventi. Milano Cortina, in arrivo altri preservativi. Gli atleti si lamentano: finiti troppo presto; Milano Cortina, preservativi gratis esauriti al Villaggio olimpico; Olimpiadi Milano Cortina, preservativi finiti in tre giorni. E raddoppiano le escort; Giochi, in tre giorni finiti i preservativi al villaggio olimpico di Cortina. Olimpiadi Milano Cortina, preservativi finiti in tre giorni. E raddoppiano le escortPreservativi ed escort, il punto della situazione alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina dove, tra una gara e l'altra, non manca il divertimento ad alto tasso erotico ... I preservativi alle Olimpiadi hanno una lunga storiaLa distribuzione iniziò nel 1988 e nel tempo è aumentata parecchio: ci sono (o forse c'erano) anche a Milano Cortina ...