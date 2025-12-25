Un archivio pieno di dati sanitari italiani è in vendita sul dark web | il caso PazienteConsapevole

Secondo un report pubblicato dalla società di sicurezza informatica Cyberoo, un archivio con oltre 350.000 record di pazienti provenienti dal Nord Italia sarebbe stato messo in vendita sul web. L'offerta arriva da un utente che si chiama wizgun. 🔗 Leggi su Fanpage.it

