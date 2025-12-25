Un archivio pieno di dati sanitari italiani è in vendita sul dark web | il caso PazienteConsapevole
Secondo un report pubblicato dalla società di sicurezza informatica Cyberoo, un archivio con oltre 350.000 record di pazienti provenienti dal Nord Italia sarebbe stato messo in vendita sul web. L'offerta arriva da un utente che si chiama wizgun. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Hacker, violati i dati dei ferrovieri: sindacati sul piede di guerra. L'esperto: «Tutto nel dark web per truffe o furti di identità»
Leggi anche: La vulnerabilità italiana: dal dark web agli uffici pubblici, così i dati finiscono ovunque
Un archivio pieno di dati sanitari italiani è in vendita sul dark web: il caso PazienteConsapevole - Il fatturato non è piccolo: nel 2024 secondo i dati dell’Ufficio Camerale è arrivato a 20. fanpage.it
Perché i dati sanitari richiedono un nuovo modello multi-cloud - Health Data Marketplace di AWS aiuta ospedali e sistemi sanitari a integrare dati multi- agendadigitale.eu
Dati sanitari e blockchain, cosa insegna il caso dell’Estonia - La blockchain in sanità, testata su larga scala in Estonia, offre strumenti per garantire integrità, t ... agendadigitale.eu
È nel pieno spirito di Ezio Gribaudo questo appuntamento di sabato 20 dicembre (15,30 - 17) all’Archivio Gribaudo (Via Biamonti, ... - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.