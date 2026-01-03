Furto sul bus | vittima accerchiata e aggredita autista costretto a fermarsi

Nella serata di ieri, venerdì 2 gennaio, un episodio di cronaca si è verificato sulla linea 1 dell’AMT in via Hermada. Tre giovani hanno accerchiato e aggredito una persona per rubarle lo zaino, arrivando anche a colpirla in volto. L’autista, nel tentativo di intervenire, ha dovuto fermare il bus. Un episodio che evidenzia le problematiche di sicurezza sui mezzi pubblici cittadini.

Scene da far west sul bus Amt della linea 1 nella serata di ieri, venerdì 2 gennaio, in via Hermada, dove tre ragazzi hanno accerchiato una persona per rubare dal suo zaino, arrivando a colpirla in volto. Sono stati denunciato dalla polizia di Stato.È successo poco prima delle 21, quando tre. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Aggredita autista di bus. Schiaffi, sputi e sassaiola Leggi anche: Roma, bus colpito da un sasso nella notte: autista costretto a fermare la corsa Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Sestri Ponente, donna accerchiata e aggredita da tre ragazzi sul bus: volevano rubarle il portafoglio - Tra loro anche una ragazza che aveva con sé un coltellino con 4 centimetri di lama. genova24.it Il turista 28enne avrebbe voluto dichiararsi a Verona, ma è stato vittima di un furto mentre aspettava il treno in Centrale. Quando gli agenti gli hanno restituito il caro cimelio di famiglia l’ha preso come un segno e ha deciso di chiedere immediatamente la mano - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.