Ausilio a Londra per Vicario confermata l’esclusiva | le cifre dell’affare | CM

A Londra si è concluso l’accordo per il trasferimento del portiere del Tottenham all’Inter. L’operazione riguarda Vicario, considerato il nuovo portiere dei nerazzurri in sostituzione di Yann Sommer. La cifra dell’affare è stata confermata e l’accordo include l’esclusiva sull’acquisto. La trattativa si è svolta nelle ultime settimane, con l’obiettivo di formalizzare il trasferimento prima dell’inizio della nuova stagione.

Il portiere del Tottenham è il prescelto dell’Inter per il post Sommer Tutto su Vicario. Lo diciamo e scriviamo da tempo, è l’ex Empoli il prescelto dell’Inter per raccogliere l’eredità di Yann Sommer. Lo svizzero è in scadenza a giugno, ma potrebbe restare un altro anno retrocedendo al ruolo di vice. Inter, Ausilio a Londra per Vicario: confermata l’esclusiva di CM Le cifre (AnsaFoto) – Calciomercato.it Ausilio a Londra per iniziare la trattativa con il Tottenham, la notizia esclusiva di Calciomercato.it dell’11 marzo trova conferme totali in queste ore: ‘FcInter1908’ dà il Ds nerazzurro nella City per gettare le basi dell’operazione con gli ‘Spurs’. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Ausilio a Londra per Vicario, confermata l’esclusiva: le cifre dell’affare | CM Articoli correlati Inter, tutto su Vicario: blitz a Londra di Ausilio | ESCLUSIVOIl portiere del Tottenham è in cima alla lista del Ds per il post Sommer Avanti tutta per Vicario. Calciomercato Inter LIVE: frena l’affare Mlacici, Ausilio punta forte su Vicario per la portadi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Tutto quello che riguarda Ausilio a Londra per Vicario confermata... Temi più discussi: Terremoto Inter, lo Scudetto non salva i big: da Barella a Bastoni, la rivoluzione di Chivu passa dagli addii; Inter, priorità Vicario per la porta: gli aggiornamenti ?; BOMBA CALHANOGLU: INTER, COSA FAI ORA?; Calciomercato Inter, corsa a due per la porta nerazzurra della prossima stagione: Ausilio prepara il blitz. E Sommer... Inter, Ausilio a Londra per Vicario: c'è il sì del calciatore che vuole lasciare il TottenhamI nerazzurri sono pronti ad accelerare le pratiche e chiudere per il portiere che avevano già seguito nel 2023. msn.com FCIN1908/ L’Inter sprinta per Vicario: Ausilio a Londra per impostare la trattativaIl direttore sportivo nerazzurro vorrebbe affidare all'ex Empoli la titolarità tra i pali nerazzurri dalla prossima stagione ... msn.com FCIN1908/ L’Inter sprinta per Vicario: Ausilio a Londra per impostare la trattativa x.com È stata recuperata questa mattina, con l’ausilio di un elicottero di una ditta privata, la Volkswagen Polo nera sulla quale viaggiavano i due fidanzati (Michele Pirozzi e Maria Magliocco) di Capaccio Paestum morti nel tragico incidente avvenuto venerdì scorso i - facebook.com facebook