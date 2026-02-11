Smottamento sulla Sarzanese Valdera il sindaco Francesco Auriemma | Massima attenzione

Nelle prime ore di mercoledì 11 febbraio, sulla strada statale 439, tra i comuni di Sarzana e Valdera, si è verificato uno smottamento che ha interrotto il traffico. Il cedimento si è verificato al km 96+300, creando disagi per gli automobilisti e mettendo in allerta le autorità locali. Il sindaco Francesco Auriemma ha chiesto massima attenzione e ha assicurato che le squadre stanno intervenendo per mettere in sicurezza la zona. Nessuna persona è rimasta ferita, ma la strada rimane chiusa in attesa di ulteriori

La frana si è verificata nelle prime ore di mercoledì 11 febbraio tra i territori di Montecatini Val di Cecina e Volterra Nelle prime ore di mercoledì 11 febbraio si è verificato uno smottamento lungo la SS 439 (Sarzanese Valdera), precisamente al km 96+300.?Come riporta il sindaco di Montecatini Val di Cecina Francesco Auriemma "sebbene il fronte franoso insista tecnicamente nel territorio del Comune di Volterra, la criticità interessa direttamente la fluidità e la sicurezza dei collegamenti da e per il nostro comune". Sul posto sono già operativi i Vigili del fuoco e il personale Anas per la messa in sicurezza dell'area e la valutazione dei danni.

