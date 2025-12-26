Raspadori-Roma dialogo aperto | gennaio può riaprire la strada

Il nome è sempre lo stesso e, a Trigoria, continua a tornare con insistenza. Giacomo Raspadori resta uno dei profili in cima alla lista di Frederic Massara e di Gian Piero Gasperini in vista di un mercato invernale ormai alle porte. A pochi giorni dall’apertura ufficiale delle trattative, la Roma resta vigile e continua a monitorare la situazione dell’attaccante italiano, individuato come uno dei possibili rinforzi per un reparto offensivo che chiede qualità e duttilità. Arrivato all’ Atletico Madrid la scorsa estate per 22 milioni di euro, Raspadori non è riuscito a ritagliarsi lo spazio immaginato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

