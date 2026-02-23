stipendio supplenti in aumento a marzo con il rinnovo del ccnl istruzione

Il rinnovo del Ccnl Istruzione ha portato a un aumento degli stipendi dei supplenti a partire da marzo 2026. La decisione deriva dall’applicazione del nuovo contratto, che ha previsto un incremento economico per il personale scolastico, anche per i supplenti. Molti insegnanti precari riceveranno una retribuzione più alta, grazie a questa revisione. L’aumento riguarda tutti coloro che lavorano nelle scuole pubbliche, con effetti concreti sui salari mensili.

È confermato l’aumento riconosciuto ai supplenti in arrivo nel mese di marzo 2026. L’aggiornamento economico è una conseguenza dell’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Istruzione e Ricerca 2022-2024, che ha previsto incrementi stipendiali per tutto il personale scolastico, compreso quello precario. A quali supplenti spetta l’aumento di marzo. A ricevere gli importi maggiorati saranno i supplenti con contratto breve e saltuario. Si tratta di docenti e personale ATA che hanno svolto incarichi temporanei, spesso di durata limitata (per sostituzioni di pochi giorni o settimane), e che nei mesi precedenti non hanno ricevuto in busta paga gli adeguamenti economici previsti dal Ccnl Istruzione e Ricerca 2022-2024. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

NoiPa, stipendi e arretrati prof e Ata: a febbraio l?una tantum del Ccnl, a marzo pagamenti per i supplenti breviA febbraio i docenti e il personale Ata riceveranno un pagamento una tantum previsto dal nuovo Ccnl, mentre a marzo partiranno i pagamenti per i supplenti brevi.

