ATP Miami cancellato il match di Berrettini | cosa è successo

L’esordio di Matteo Berrettini all’ATP Miami è stato cancellato. Il tennista italiano non ha partecipato alla partita prevista oggi, anche se era in programma il suo debutto nel torneo. La motivazione esatta dell’annullamento non è stata comunicata, e non ci sono informazioni su quando Berrettini potrebbe tornare in campo. La sua assenza ha lasciato in sospeso l’inizio dell’avventura nel torneo.

Matteo Berrettini non ha esordito oggi, come da programmi, all’ATP Miami: cosa è successo e quando giocherà il tennista italiano Oggi era in programma l’esordio di Matteo Berrettini all’ATP Miami. Non proprio il pane del tennista romano, che ha sempre dato il meglio sull’erba, infortuni permettendo. Ora deve alzare il livello del suo gioco e non ci sono scuse, perché è l’unico modo di risalire il ranking Atp dopo tanti anni bui e fatti di alti e bassi. Miami è una buona occasione per mettersi in mostra. All’esordio, il calendario ha posto subito un impegno non scontato, quello contro il francese Alexandre Muller, una sfida tra coetanei – entrambi hanno 29 anni – che sono il numero 68 e numero 90 al mondo. 🔗 Leggi su Sportface.it

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