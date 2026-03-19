ATP di Miami 2026 Lorenzo Musetti abbandona il torneo | infortunio per il numero 5 al mondo

Lorenzo Musetti si è ritirato dall’ATP di Miami 2026, torneo che si sta svolgendo in Florida. Il tennista italiano, testa di serie numero 4, ha abbandonato la competizione a causa di un infortunio al braccio destro. La sua partecipazione al torneo si è interrotta prima di disputare ulteriori match. La decisione è stata presa in seguito a problemi fisici che lo hanno coinvolto durante la competizione.

Miami, 19 marzo 2026 – Lorenzo Musetti si ritira dall’Atp Masters 1000 di Miami. L’azzurro, testa di serie numero 4, rinuncia al torneo per un infortunio al braccio destro. Il 24enne toscano è appena rientrato nel circuito a Indian Wells, dove è stato sconfitto al primo turno, dopo il problema muscolare alla gamba destra che lo ha costretto al ritiro nei quarti di finale dell’Australian Open contro Novak Djokovic. Musetti conta di rientrare per l’inizio della stagione europea sulla terra battuta. Lo scorso anno ha raggiunto la finale a Montecarlo e la semifinale a Madrid, agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros. Fonte Adnkonos Foto Italia TeamFacebook ilfaroonline. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Leggi anche: Lorenzo Musetti rinuncia a sorpresa al torneo di Miami: ha seguito il consiglio dei medici LIVE Musetti-Fucsovics 5-7 1-6, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: ritorno con sconfitta per il numero 5 del mondoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude dunque qui la nostra DIRETTA LIVE. Contenuti e approfondimenti su Lorenzo Musetti Temi più discussi: Il tabellone del Masters 1000 di Miami; Il tabellone del Miami Open 2026: con chi giocano Jannik Sinner, gli italiani e le italiane · Tennis ATP e WTA; Masters 1000 Miami: il tabellone completo; Atp Miami 2026, sorteggiato il tabellone maschile: con chi gioca Sinner. ATP Miami: forfait di Musetti! L’azzurro rimanda tutto al rosso europeoTennis - Italiani | Fastidio al braccio destro per l'azzurro, che ha deciso di rinunciare al masters 1000 di Miami ... ubitennis.com ATP Miami, Musetti: In Australia il mio miglior tennis, adesso voglio solo stare beneTennis - Interviste | All'Australian Open ero entrato in un 'flow' in cui senti di poter fare qualsiasi cosa e la palla resta in campo ha detto il numero 5 del mondo Lorenzo Musetti ... ubitennis.com Lorenzo Musetti spiega così le ragioni del suo forfait a Miami e ci da appuntamento alla stagione su terra, una superficie che l'anno scorso lo ha visto assoluto protagonista x.com Lorenzo Musetti spiega così le ragioni del suo forfait a Miami e ci da appuntamento alla stagione su terra, una superficie che l'anno scorso lo ha visto assoluto protagonista - facebook.com facebook