LIVE Musetti-Fucsovics 5-7 1-6 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | ritorno con sconfitta per il numero 5 del mondo

Sul campo si è conclusa la partita tra Musetti e Fucsovics, con il risultato di 5-7 1-6 in favore dell’avversario. La sfida si è svolta nell’ambito dell’ATP Indian Wells 2026 e rappresenta il ritorno in campo per il tennista italiano, che ha subito una sconfitta. La nostra diretta si ferma qui, con i prossimi appuntamenti che vedranno protagonisti Jasmine Paolini e Jannik Sinner.

Si chiude dunque qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di nottata tennistica con Jasmine Paolini e, più tardi, Jannik Sinner. Per Fucsovics ci sarà il vincente di Prizmic-Fils. Comunque tanti, troppi i 24 errori gratuiti, specialmente se paragonati ai soli 9 vincenti da parte di Musetti (16-20 Fucsovics). Una giornata negativa, figlia però con buone probabilità del fatto che la condizione migliore ancora non ci sia. 7-5 6-1 Fucsovics, chiude con un ace l'ungherese che così per la quarta volta in carriera batte un top ten. Musetti è apparso ancora alla ricerca della condizione migliore e di certo non ha aiutato un avversario che, a livello di matchup, per giocatori come il toscano non tende particolarmente ad aiutare.

