LIVE Musetti-Fucsovics 5-7 1-6 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | ritorno con sconfitta per il numero 5 del mondo

Sul campo si è conclusa la partita tra Musetti e Fucsovics, con il risultato di 5-7 1-6 in favore dell’avversario. La sfida si è svolta nell’ambito dell’ATP Indian Wells 2026 e rappresenta il ritorno in campo per il tennista italiano, che ha subito una sconfitta. La nostra diretta si ferma qui, con i prossimi appuntamenti che vedranno protagonisti Jasmine Paolini e Jannik Sinner.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude dunque qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di nottata tennistica con Jasmine Paolini e, più tardi, Jannik Sinner. Per Fucsovics ci sarà il vincente di Prizmic-Fils. Comunque tanti, troppi i 24 errori gratuiti, specialmente se paragonati ai soli 9 vincenti da parte di Musetti (16-20 Fucsovics). Una giornata negativa, figlia però con buone probabilità del fatto che la condizione migliore ancora non ci sia. 7-5 6-1 Fucsovics, chiude con un ace l’ungherese che così per la quarta volta in carriera batte un top ten. Musetti è apparso ancora alla ricerca della condizione migliore e di certo non ha aiutato un avversario che, a livello di matchup, per giocatori come il toscano non tende particolarmente ad aiutare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Fucsovics 5-7 1-6, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: ritorno con sconfitta per il numero 5 del mondo LIVE Musetti-Fucsovics, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: tra poco il ritorno in campo del toscano22:12 Ricordiamo, prima di questo match, la vittoria di Flavio Cobolli in rimonta su Miomir Kecmanovic e, invece, la sconfitta di Matteo Berrettini... LIVE Musetti-Fucsovics, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: attesa per il ritorno dopo l’infortunioBuona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells tra Lorenzo... Approfondimenti e contenuti su LIVE Musetti Fucsovics 5 7 1 6 ATP.... Temi più discussi: Diretta Musetti-Fucsovics oggi, Indian Wells 2026. Risultato live; LIVE Musetti-Fucsovics 5-7 0-5, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’ungherese ormai vicino alla vittoria; Live Lorenzo Musetti - Márton Fucsovics - Indian Wells Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 06/03/2026; Musetti sfida Fucsovics: A Indian Wells con un nuovo sorriso. LIVE Musetti-Fucsovics, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: attesa per il ritorno dopo l’infortunioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del Masters ... oasport.it Musetti-Fucsovics oggi in tv, ATP Indian Wells 2026: orario, programma, streamingLorenzo Musetti farà quest'oggi il proprio debutto nel Masters1000 di Indian Wells. Il toscano (n.5 del mondo) giocherà contro l'ungherese Marton ... oasport.it Al rientro sul campo da tennis dopo l’infortunio agli Australian Open, il numero 5 al mondo perde all’esordio a Indian Wells, in due set (5-7;1-6) contro Fucsovics. #Tuttosport #IndianWells #Musetti - facebook.com facebook Musetti recupera da un break sotto ma non riesce a difendere il servizio sul 6-5. Martin Fucsovics si porta avanti di un set sull’italiano. x.com