LIVE Atletica World Indoor Tour Madrid 2026 in DIRETTA | Battocletti alla partenza!

Questa sera a Madrid si accendono i riflettori sull’atletica. Tra pochi minuti, alle 20.20, Nadia Battocletti scenderà in pista per la sua gara nel World Indoor Tour. L’atleta italiana si prepara a dare il massimo, sperando di ottenere un buon risultato. I tifosi sono già con il fiato sospeso, pronti a seguire la sua performance in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.20 Fra pochissimo sarà il momento di Nadia Battocletti! La gara dell’azzurra prenderà il via alle 20.23! 20.17 3000 metri maschili – Vince il sudafricano Tshite! Tempo non eccezionale per lui, ma ultimo giro chiuso in grande spolvere mostrando un’ottima volata finale e la capacità di distribuire lo sforzo. tempo finale di 7.39.11. Dietro di lui l’uruguaiano Soca e l’etiope Wale. 20.16 Salto in alto femminile – Prima misura di 1.80 fatta in scioltezza da diverse atlete. Sono ben 5 ad aver passato questa quota al primo tentativo. Più difficoltà per Alonso e Weerman. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina si è aperta a Madrid la tappa del World Indoor Tour, con la prima gara di battuta al debutto stagionale al coperto.

Questa sera si tiene la prima tappa del World Indoor Tour a Madrid, con l’atletica in primo piano.

