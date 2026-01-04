Atletica leggera Parco Alpi Apuane | Cappelli trionfa alla Spezia

Durante il periodo natalizio, gli atleti del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde hanno ottenuto risultati positivi in diverse competizioni di atletica leggera. Tra le principali vittorie, spicca il trionfo di Cappelli alla Spezia, confermando l’impegno e la crescita del team. Un momento di soddisfazione che testimonia la costanza e la dedizione degli atleti e dello staff, in un contesto di attività sportiva che si svolge con sobrietà e attenzione ai valori dell’atletica.

Buoni risultati in alcune gare nel periodo natalizio da parte degli atleti biancoverdi del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde del presidente Graziano Poli, della segretaria Paola Lazzini e del direttore sportivo Paolo Bonatti, con due vittorie assolute. Alla Spezia, nella gara "Urban Trail", primo posto assoluto per Nicola Cappelli (foto) e bel quarto posto assoluto per Davide Pruno; mentre, a Nerviano (Milano), vittoria assoluta per Marco Zanzottera e bel quarto posto assoluto per Geremia Taino. Poi altri piazzamenti e podi di categoria, come a Siena, alla "Ecomezza Maratona della Valdorcia - Pienza", con il secondo posto di categoria per Mimmo Marino.

