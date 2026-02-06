Atletica leggera - Mugello Marathon Doppietta per il Parco Alpi Apuane
A Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, il Gp Parco Alpi Apuane fa il pieno di successi alla
A Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, doppietta per il Gp Parco Alpi Apuane alla " Mugello Marathon ", con la vittoria assoluta di Jilali Jamali, con il tempo di 2h 35’ 14’’, davanti al compagno di squadra Samuele Oskar Cassi che ha fatto registrare 2h 35’ 29’’; buona prova per Simone Cimboli. Ma i successi biancoverdi non finiscono qui. Altre vittorie assolute a Zola Predosa (Bologna), al "Memorial Bruno Lolli", con Francesco Guerra, davanti ai compagni in biancoverde Lorenzo Brunier, Loic Proment, Jean Pierre Vallet e Geremia Taino. Poi ad Alessandria, alla "Camminata del Muretto", con Alessandro Cafasso; a Monza, alla "Monza 21", con Rene’ Cuneaz sulla distanza di 30 km e a Bibione (Venezia), alla "Run 10 Miles", con Francesco Da Via’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
