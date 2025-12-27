Atalanta Inter Djimsiti verso il rientro | Palladino ritrova pezzi in vista della sfida

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Atalanta Inter si avvicina e a Zingonia cresce l’attenzione sulle condizioni degli infortunati: Palladino valuta il recupero di Djimsiti. L’ Atalanta ha ripreso gli allenamenti nel pomeriggio di ieri dopo il giorno di riposo concesso per Natale. La squadra bergamasca sta preparando con grande attenzione la sfida di campionato contro l’Inter, in programma nei prossimi giorni, un appuntamento che rappresenta un banco di prova importante per le ambizioni della Dea. Atalanta, il programma di lavoro verso la partita. Come riposrta la Gazzetta dello Sport, nella giornata odierna è prevista una nuova seduta pomeridiana, preceduta dalla conferenza stampa dell’allenatore Raffaele Palladino, fissata alle ore 13. 🔗 Leggi su Internews24.com

