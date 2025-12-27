Atalanta Inter Djimsiti verso il rientro | Palladino ritrova pezzi in vista della sfida

Inter News 24 Atalanta Inter si avvicina e a Zingonia cresce l’attenzione sulle condizioni degli infortunati: Palladino valuta il recupero di Djimsiti. L’ Atalanta ha ripreso gli allenamenti nel pomeriggio di ieri dopo il giorno di riposo concesso per Natale. La squadra bergamasca sta preparando con grande attenzione la sfida di campionato contro l’Inter, in programma nei prossimi giorni, un appuntamento che rappresenta un banco di prova importante per le ambizioni della Dea. Atalanta, il programma di lavoro verso la partita. Come riposrta la Gazzetta dello Sport, nella giornata odierna è prevista una nuova seduta pomeridiana, preceduta dalla conferenza stampa dell’allenatore Raffaele Palladino, fissata alle ore 13. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Atalanta Inter, Djimsiti verso il rientro: Palladino ritrova pezzi in vista della sfida Leggi anche: Atalanta-Milan, Allegri ritrova Loftus-Cheek: rientro importante in vista della sfida di Bergamo. Ricci si gioca il futuro azzurro Leggi anche: Djimsiti, cresce l’ottimismo in casa Atalanta verso la sfida di campionato contro l’Inter La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Atalanta, resta difficile il recupero di Djimsiti per l’Inter. Ballottaggi in attacco; L'Atalanta non vince da 8 partite con l'Inter: Palladino prova a sfatare il tabù. Djimsiti resta in forse; Atalanta-Inter: probabili formazioni e statistiche; Atalanta verso la super sfida all’Inter: ballottaggi in tre posizioni. Atalanta verso la super sfida all’Inter: ballottaggi in tre posizioni - Per mister Raffaele Palladino, senza Lookman e Kossounou impegnati in Coppa d’Africa, ballottaggi in ... ecodibergamo.it

Atalanta, Djimsiti ancora a parte: il difensore va verso il forfait per la gara con l'Inter - A due giorni dalla partita contro l'Inter, in programma per domenica alle ore 20. tuttomercatoweb.com

Atalanta, rebus difesa verso l’Inter: le tre soluzioni di Palladino - Senza Kossounou e probabilmente Djimsiti, con il Genoa è stato arretrato De Roon, che però è fondamentale nei due di mezzo: Scalvini è la prima soluzione, ma è fermo da due mesi. bergamonews.it

L’ultima #Atalanta-#Inter, del 16 marzo 2025. Vinciamo noi 0-2. Reti nella ripresa di #CarlosAugusto e ovviamente capitan #Lautaro. #fblifestyle - facebook.com facebook

Atalanta-Inter, Djimsiti ancora a parte: convocazione a forte rischio. Da Bakker a Bellanova: le ultime da Zingonia x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.