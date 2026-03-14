Colpo di scena in casa Cesena l' ex terzino di Chelsea e Roma Ashley Cole sarà il nuovo allenatore

L'ex terzino di Chelsea e Roma, Ashley Cole, è stato annunciato come nuovo allenatore del Cesena, sostituendo Michele Mignani, che è stato sollevato dall'incarico. La notizia è stata riportata dalla Gazzetta dello Sport, che definisce la scelta come un vero e proprio colpo di scena. La società ha comunicato ufficialmente il cambio in panchina e l'arrivo dell'allenatore britannico.

“Colpo di scena”: usa questa espressione la Gazzetta dello Sport ed è probabilmente la più appropriata, Ashley Cole sarà il nuovo allenatore del Cesena al posto dell'esonerato Michele Mignani “Colpo di scena”: usa questa espressione la Gazzetta dello Sport ed è probabilmente la più appropriata, Ashley Cole sarà il nuovo allenatore del Cesena al posto dell'esonerato Michele Mignani. Manca ancora l'annuncio ufficiale ma il tecnico scelto sarebbe proprio l'ex terzino del Chelsea e della Nazionale inglese, che in riva al Savio farebbe la sua prima esperienza da capo allenatore. Di lui anche si ricorda anche una fugace apparizione nella Roma, a fine carriera. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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