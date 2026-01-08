Creare ponti tra scuola e impresa | gli artigiani al fianco di Enaip

Da leccotoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Confartigianato Imprese Lecco collabora con Enaip Lecco nel corso Meccanico & Carrozzeria, un percorso formativo di lunga tradizione. L’obiettivo è trasmettere competenze tecniche e mentalità professionale, creando un collegamento diretto tra scuola e impresa. Questa sinergia mira a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, offrendo ai partecipanti strumenti concreti e aggiornati per affrontare le sfide del settore.

Trasmettere competenze, esperienza, mentalità professionale: è questo il cuore del percorso che vede Confartigianato Imprese Lecco affiancare Enaip Lecco in seno al corso Meccanico & Carrozzeria, uno dei più storici e partecipati dell’ente formativo.Lezioni praticheGrazie alla collaborazione. 🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

Leggi anche: “We for Peace” – Cultura, impresa e scuola insieme per costruire ponti di pace

Leggi anche: Il patto possibile tra governo e artigiani per un impresa più intelligente

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

creare ponti scuola impresaCreare ponti tra scuola e impresa: Confartigianato Lecco al fianco di Enaip - Artigiani e imprenditori del territorio entrano nei laboratori e nelle aule della scuola “Quando si mettono insieme competenze, passione e responsabilità educativa, nasce un valore che ricade su tutta ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.