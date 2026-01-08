Creare ponti tra scuola e impresa | gli artigiani al fianco di Enaip

Confartigianato Imprese Lecco collabora con Enaip Lecco nel corso Meccanico & Carrozzeria, un percorso formativo di lunga tradizione. L’obiettivo è trasmettere competenze tecniche e mentalità professionale, creando un collegamento diretto tra scuola e impresa. Questa sinergia mira a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, offrendo ai partecipanti strumenti concreti e aggiornati per affrontare le sfide del settore.

Per il 2026 vi auguriamo di vivere "con la fantasia"...creare ponti che accompagnano alla libertà. «La fantasia non è un lupo cattivo del quale si debba aver paura.» Gianni Rodari. #illungomaredeimosaici da Guinness!!! #insiemeepiubello Destinazione Mondo facebook

Mentre nel mondo imperversano le #guerre noi continuiamo a costruire ponti di #pace e #dialogo. La testimonianza del 18enne romano Ernesto Russo, volontario alla Penny Wirton Roma, scuola di italiano gratuita per #migranti grazie ai percorsi #scuola-lav x.com

