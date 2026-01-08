Creare ponti tra scuola e impresa | gli artigiani al fianco di Enaip
Confartigianato Imprese Lecco collabora con Enaip Lecco nel corso Meccanico & Carrozzeria, un percorso formativo di lunga tradizione. L’obiettivo è trasmettere competenze tecniche e mentalità professionale, creando un collegamento diretto tra scuola e impresa. Questa sinergia mira a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, offrendo ai partecipanti strumenti concreti e aggiornati per affrontare le sfide del settore.
Trasmettere competenze, esperienza, mentalità professionale: è questo il cuore del percorso che vede Confartigianato Imprese Lecco affiancare Enaip Lecco in seno al corso Meccanico & Carrozzeria, uno dei più storici e partecipati dell’ente formativo.Lezioni praticheGrazie alla collaborazione. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
