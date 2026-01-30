Incidente tra auto e camion sulla SP 13 a Foiano della Chiana | tre feriti

Alle 13.24, il 118 è intervenuto a Foiano della Chiana per un incidente tra un’auto e un camion sulla S.P. 13. Tre persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico mentre i soccorsi lavoravano sul posto.

È scattato alle 13.24 l’intervento del 118 ASL TSE a Foiano della Chiana, lungo la Strada Provinciale 13, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e un camion. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’infermieristica con la Croce Bianca di Monte San Savino e l’ambulanza BLSD della Pubblica Assistenza di Foiano della Chiana. Presenti anche la polizia municipale di Foiano della Chiana e i vigili del fuoco di Cortona per la messa in sicurezza dell’area e la gestione della viabilità. Nell’impatto sono rimasti feriti tre uomini di 45, 34 e 39 anni, che dopo le prime cure sul luogo dell’incidente sono stati trasportati al Pronto soccorso di Arezzo in codice 2. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Incidente tra auto e camion sulla S.P. 13 a Foiano della Chiana: tre feriti

Approfondimenti su Foiano Della Chiana Incidente

Un incidente lungo l'autostrada A4 Milano-Brescia, tra un camion e tre auto, ha provocato sette feriti e una coda di circa 9 km.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Foiano Della Chiana Incidente

Argomenti discussi: Grave incidente a Milano, coinvolto camion della nettezza urbana; Incidente tra auto e ciclista ad Arezzo: 34enne trasportato alle Scotte di Siena; Incidente tra Tuscania e Tarquinia, auto cappotta e blocca la strada; Incidente viadotto della Magliana, scontro tra due auto: 7 feriti. Tra loro anche un bambino.

Incidente sulla Palermo-Agrigento, scontro tra camion e automedica: morti 2 sanitari e un paziente in dialisiIncidente oggi sulla alermo-Agrigento tra un camion e un’automedica: 3 morti. Le vittime sono un paziente dializzato e due soccorritori che viaggiavano a bordo della vettura. fanpage.it

Incidente a Misilmeri sulla Palermo-Agrigento tra camion e automedica, 3 morti: erano i sanitari e il pazienteA Misilmeri, sulla statale Palermo-Agrigento, tre persone sono morte in un incidente tra camion e automedica: sono un paziente e due soccorritori ... virgilio.it

In un incidente sulla Palermo-Agrigento tra un camion e un'auto sono morte tre persone. Le vittime dell'incidente sono gli occupanti di un'automedica: sono morti un paziente dializzato e due soccorritori. Lo scontro è avvenuto nel territorio di Misilmeri, in cont - facebook.com facebook