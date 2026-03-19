Arriva INK Festival - Festival dell’Autoproduzione Illustrazione e Zine

Arriva a Arezzo il “INK Festival - Festival dell’Autoproduzione, Illustrazione e Zine”, che si terrà durante il lungo weekend di Pasqua. La manifestazione coinvolge artisti, illustratori e appassionati di autoproduzione che si riuniscono per esporre le proprie creazioni. L’evento si svolge nel centro storico della città, attirando visitatori interessati a scoprire le ultime novità nel mondo dell’arte e della stampa indipendente.

Arezzo, 19 marzo 2026 – Ad Arezzo il lungo weekend di Pasqua è all’insegna della creatività, dell’ingegno e delle passioni. Dalle più originali espressioni artistiche contemporanee, alla grande arte senza tempo, la città Toscana si prepara a vivere giornate uniche e indimenticabili. Si chiama “I NK Festival - Festival dell’Autoproduzione, Illustrazione e Zine”, la prima edizione della rassegna dedicata all’autoproduzione nei campi del fumetto, dell’illustrazione, dell’editoria indipendente, della fotografia, delle zine e dei libri d’artista che, dal 3 al 5 aprile avrà luogo nei meravigliosi spazi delle Logge del Grano. Il festival, che. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arriva “INK Festival - Festival dell’Autoproduzione, Illustrazione e Zine” Articoli correlati Arriva Hellwatt Festival. Una parata di stelle del rap e dell’elettronica animerà la Rcf ArenaConfermato il parterre di dj e protagonisti della musica elettronica che prenderanno parte al Festival Hellwatt a Rcf Arena – già anticipato nei... In Casentino arriva il Festival dell’Equilibrio – “Capire il cambiamento, governare il futuro”Al termine della presentazione, il cavaliere del lavoro Carlo Colaiacovo, amministratore delegato di Colacem ha voluto omaggiare i sindaci presenti... Contenuti e approfondimenti su Arriva INK Festival Festival... Discussioni sull' argomento Weekend di Pasqua all’insegna di creatività, ingegno e passioni; Tortona: T.ink - Festival di Illustrazione | Quinta edizione - Evento di Illustrazione in Piemonte; World Radio Day 2026: il 9 marzo a Milano si parla di IA e del futuro della radio. Arriva INK Festival - Festival dell’Autoproduzione, Illustrazione e ZineSi chiama I NK Festival - Festival dell’Autoproduzione, Illustrazione e Zine, la prima edizione della rassegna dedicata all’autoproduzione nei campi del fumetto, dell’illustrazione, dell’editoria ... lanazione.it Ultim'ora - Caso Garlasco Arriva la smentita degli avvocati della famiglia Cappa - facebook.com facebook Dieci anni senza Bud. Arriva a Roma il Bud Spencer Tribute, dal 26 al 28 giugno, il grande evento organizzato in collaborazione con il figlio dell'attore Giuseppe Pedersoli e gli organizzatori tedeschi dello Spencer Hill Festival. #ANSA x.com