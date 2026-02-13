Arriva Hellwatt Festival Una parata di stelle del rap e dell’elettronica animerà la Rcf Arena

Arriva Hellwatt Festival. La Rcf Arena si prepara ad accogliere una lunga fila di star del rap e dell’elettronica, tra cui il noto DJ italiano Marco Faraone, che ha confermato la sua presenza sui social, e che contribuirà a creare un’atmosfera di grande fermento musicale.

Confermato il parterre di dj e protagonisti della musica elettronica che prenderanno parte al Festival Hellwatt a Rcf Arena – già anticipato nei giorni scorsi dal Carlino – a cui si aggiunge (indiscrezione ancora non confermata dagli organizzatori, ma quasi certa) il protagonista della serata del 17 luglio: Travis Scott, alla vigilia del concerto del rapper statunitense Ye, Kanye West. Travis Scott è un rapper, cantautore e produttore discografico statunitense tra le figure più influenti dell’hip hop contemporaneo. Si parte dunque sabato 4 luglio con Poison Beatz, Baby Gang, Offset, Ice Spice, Ty Dolla $Ign, Wiz Khalifa, Lost Frequencies, Martin Garrix. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia si prepara a vivere una lunga giornata di musica.

