Bloccata la banda dei supermercati Presi con 500 euro di merce rubata

Durante la vigilia di Capodanno, la squadra antidegrado della polizia locale di Ancona ha smantellato una banda responsabile di numerosi furti ai danni di supermercati, sequestrando circa 500 euro di merce rubata. L'intervento ha permesso di bloccare le attività illecite, contribuendo a garantire maggiore sicurezza nei punti vendita della città in un periodo caratterizzato da aumento di presenze e consumi.

Furti nei supermercati alla vigilia di Capodanno, all'opera la squadra antidegrado della polizia locale di Ancona. Un' operazione brillante che conferma la buona scelta del comando dorico nell'aver messo in campo una cellula operativa che va di là dei normali compiti dei vigili urbani di un tempo. I fatti risalgono al pomeriggio del 30 dicembre quando unitamente a pattuglie della viabilità, effettuando il controllo del territorio si sono imbattuti in un autoveicolo con targa straniera con a bordo due uomini che si aggiravano in maniera sospetta nei pressi di negozi alimentari, fermandosi e sostare nel parcheggio del supermercato Coop della Montagnola.

