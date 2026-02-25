come arredare la casa ispirandosi a cime tempestose

Moda, bellezza, musica (e in questo è stata fondamentale la colonna sonora di Charli XCX) e perfino lifestyle: portare con sé, nella vita di tutti i giorni un pezzettino di Yorkshire, di brughiera, Wuthering Heights e Trushcross Grange è diventata una vera e propria tendenza. Che sia un quadernino che riprende nelle copertina i paesaggi gotici e romantici dell'ambientazione, un fiocco nei capelli, un complemento d'arredo in linea con l'atmosfera generale del progetto, noi stessi, e le nostre case, possono diventare l'estensione diretta del film più discusso dell'anno. Come i (circa) 50 costumi indossati dalla protagonista non sono coerenti col periodo storico (la scelta è quella di rendere Cathy un personaggio sospeso, senza tempo, e raccontarne lo stato emotivo attraverso gli abiti), così anche i nostri item e i nostri appartamenti diventano un sogno febbrile di accostamenti decadenti e riferimenti Anni '50, di estetica coquette e sentimenti inquietanti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

