La Disney ha inviato una diffida all’azienda cinese Seedance, accusandola di aver utilizzato personaggi di Marvel e Star Wars senza autorizzazione. La causa nasce dopo che l’app Seedance 2 ha mostrato immagini di supereroi e scene tratte dai film, creando confusione tra gli utenti. La Disney chiede che vengano rimosse immediatamente tutte le immagini illegittime e si rispetti il copyright. ByteDance, proprietaria di Seedance, ha dichiarato di aver sospeso temporaneamente le funzioni incriminate. La disputa rimane aperta mentre si attende una risposta ufficiale.

La Disney minaccia azioni legali e il colosso tecnologico cinese ByteDance si autocensura. Galeotta fu la app Seedance 2.0, il modello più avanzato di AI generativa, che ha portato ad una serie di creazioni online contestate da mezzo mondo del cinema. Nemmeno una settimana fa era toccato a Tom Cruise e Brad Pitt ritrovarsi senza saperlo in un video generato con la AI cinese dove avviene una scazzottata tra loro. Clip diventata virale ma che probabilmente ha scatenato definitivamente l’ira di altri colossi dell’intrattenimento come Disney. Ad Hollywood è suonato l’allarme con l’accusa rivolta a ByteDance di aver violato le leggi del copyright di divi in carne ed ossa come di soggetti dell’animazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Personaggi Marvel e Star Wars “rubati”: la diffida di Disney all’AI cinese Seedance

Disney contro bytedance: accuse di addestramento ia e personaggi marvel star wars generati dall’iaDisney ha denunciato ByteDance per aver utilizzato intelligenza artificiale senza autorizzazione, accusandola di aver generato personaggi Marvel e Star Wars con metodi non autorizzati.

Leggi anche: Natale 2025: idee regalo a tema Disney, Pixar, Marvel e Star Wars per i più piccoli

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.