Obiettivo Bluesin al via le iscrizioni per band e musicisti emergenti

Sono aperte le iscrizioni per Obiettivo Bluesin, il concorso dedicato a band e musicisti emergenti in vista della 45esima edizione del Pistoia Blues Festival. La manifestazione invita giovani artisti a mettersi in gioco e a mostrare il loro talento davanti a pubblico e giuria. Le band interessate possono già iscriversi, sperando di farsi notare e di conquistare un posto tra le performance principali del festival.

Sono aperte le iscrizioni per Obiettivo Bluesin, il contest dedicato a band e musicisti emergenti organizzato in occasione della 45esima edizione del Pistoia Blues Festival. L'iniziativa, che si svolgerà ad inizio luglio a Pistoia, offre a tre gruppi o artisti singoli la possibilità di esibirsi sul main stage del prestigioso evento musicale. Il bando è rivolto a giovani talenti senza limiti di età, che possono presentarsi sia come formazioni che come solisti. I generi ammessi includono blues, rock, folk, indie, soul e ogni forma di contaminazione tra questi stili. La partecipazione richiede l'invio di un brano originale in formato Mp3, insieme a un link a un video live, che può essere una cover rielaborata di un classico del blues o del rock internazionale.

