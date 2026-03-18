L’Argentina ha comunicato ufficialmente la decisione di ritirarsi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta. La decisione è stata presa recentemente e rappresenta un cambiamento rispetto alla partecipazione del paese all’interno dell’agenzia dell’ONU dedicata alla salute pubblica.

L’ Argentina ha annunciato ufficialmente il proprio ritiro dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’agenzia dell’ ONU che si occupa di salute. Il processo per abbandonare l’ente era stato avviato un anno fa, seguendo le orme degli Stati Uniti, che hanno formalizzato la decisione a gennaio. Pablo Quirno, Ministro degli Affari Esteri argentino, ha comunicato la notizia su X: “Oggi, a un anno dalla notifica formale presentata dal nostro Paese, ha effetto il ritiro dell’Argentina dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).L’Argentina ha comunicato questa decisione con una nota indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite, in qualità di depositario della Costituzione dell’OMS, il 17 marzo 2025. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’Argentina segue gli Stati Uniti e ufficializza il ritiro dall’OMS

Articoli correlati

Gli Usa fuori dall'Oms: Donald Trump firma il ritiro ufficiale degli Stati UnitiIl panorama della salute globale è stato scosso da una decisione senza precedenti: gli Stati Uniti d'America hanno ufficialmente cessato di essere un...

Argentina, Milei annuncia 90 riforme e il rafforzamento dell’alleanza con gli Stati Uniti“L’alleanza con gli Stati Uniti non è solo un accordo tra il presidente Trump e il presidente Milei, ma ha a che fare con l’affinità culturale e con...

Aggiornamenti e notizie su Stati Uniti

Temi più discussi: L’Argentina ufficializza l’uscita dall’Organizzazione mondiale della Sanità; Successi e problemi della rivoluzione liberale argentina di Javier Milei; Attacco iraniano ai militari italiani in Kuwait; Argentina vieta Polymarket e impone la rimozione dell'app da Apple e Google.

L’Argentina si è ufficialmente ritirata dall’OMS: è il secondo paese a farlo dopo gli Stati UnitiL’Argentina si è ufficialmente ritirata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’agenzia dell’ONU che si occupa di salute. Aveva avviato un anno fa il processo per abbandonare l’organizzazio ... ilpost.it

Argentina, Milei annuncia 90 riforme e rapporti più stretti con gli Stati UnitiIl 1 marzo il presidente argentino Javier Milei ha dato il via alla seconda metà del suo mandato annunciando novanta riforme per ridisegnare il paese e il rafforzamento dell’alleanza con gli Stati U ... internazionale.it

Israele e Stati Uniti continuano a decimare i leader del regime di Teheran: festa e balli sotto il consolato iraniano a Milano. Sventolate tantissime bandiere dell'Iran ai tempi dello Scià e un'effigie dello stesso Mohammad Reza Pahlavi. Uccisi nelle ultime ore La - facebook.com facebook

Uscita quanto mai inopportuna del presidente degli Stati Uniti in conferenza stampa: Donald Trump ha rivelato che il deputato repubblicano della Florida Neal Dunn "sarebbe morto entro giugno" per un problema cardiaco se non fosse intervenuto lui. Lo spea x.com