La scomparsa di Graziella Buoncompagni il cordoglio di Giani

Il 18 marzo 2026 si è diffusa la notizia della scomparsa di Graziella Buoncompagni. La sua morte ha suscitato il cordoglio di Giani, che ha espresso il suo rammarico per la perdita di una figura considerata simbolo di eleganza, creatività e impegno nel territorio. La notizia è stata riportata dai media locali e ha generato un ricordo collettivo della sua presenza.

Arezzo, 18 marzo 2026 – . “Con Graziella Buoncompagni Arezzo e la Toscana perdono una figura straordinaria, simbolo di eleganza, creatività e lavoro”. Così il presidente Eugenio Giani appresa la scomparsa di Graziella Buoncompagni prima imprenditrice orafa della città di Arezzo creatrice dell’azienda che figura tra i gruppi leader nel mercato internazionale dei prodotti di lusso. Nel 2008 le era stata conferita l’ onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica dal Presidente Giorgio Napolitano. “Un esempio dell’ingegno toscano e della forza e determinazione delle donne. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La scomparsa di Graziella Buoncompagni, il cordoglio di Giani Articoli correlati Il cordoglio di Confindustria toscana sud per la morte di Graziella BuoncompagniArezzo, 18 marzo 2026 – Il cordoglio di Confindustria toscana sud per la morte di Graziella Buoncompagni. Giani, il cordoglio per la scomparsa di FontanaArezzo, 9 febbraio 2026 – "Con profondo dolore apprendo della scomparsa di monsignor Riccardo Fontana, arcivescovo emerito di...