Arbitro Juve Cremonese | designato il fischietto ufficiale Ecco chi dirigerà il match dell’Allianz Stadium

È stato ufficialmente designato l’arbitro che dirigerà il match tra Juventus e Cremonese all’Allianz Stadium. La gara sarà diretta da un arbitro della sezione di Teramo, con l’assistenza al VAR affidata a Gariglio. Questa designazione si inserisce nel quadro delle assegnazioni ufficiali per la giornata di lunedì sera, garantendo la regolarità e l’imparzialità della partita.

Arbitro Juve Cremonese, il fischietto della sezione di Teramo dirigerà il posticipo di lunedì sera coadiuvato da Gariglio al VAR. La macchina organizzativa della Serie A non si ferma mai e, in vista dell'imminente turno di campionato, l'Associazione Italiana Arbitri ha diramato ufficialmente le designazioni per tutte le gare in programma nel weekend e nel posticipo. L'attenzione del popolo bianconero è ovviamente tutta rivolta al "Monday Night" che chiuderà il programma della giornata: per la delicata sfida casalinga tra la Juventus e la Cremonese, che andrà in scena nella suggestiva cornice dell'Allianz Stadium lunedì 12 gennaio con fischio d'inizio fissato al canonico orario delle 20.

