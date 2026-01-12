Architettura contemporanee | professore di Unipa eletto presidente del Comitato tecnico-scientifico

Il professor Giovanni Francesco Tuzzolino, docente di Progettazione architettonica all'Università di Palermo e presidente del Polo di Agrigento, è stato recentemente eletto presidente del Comitato tecnico-scientifico dedicato all’architettura contemporanea. La sua nomina rappresenta un riconoscimento del suo ruolo nel settore e un’opportunità per promuovere lo sviluppo di progetti innovativi e sostenibili nel campo architettonico.

Il professore Giovanni Francesco Tuzzolino, ordinario di Progettazione architettonica presso l’Università degli Studi di Palermo, presidente del Polo territoriale universitario di Agrigento e componente del Consiglio regionale dei beni culturali, è stato oggi eletto presidente del Comitato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Comitato tecnico-scientifico per l’arte e l’architettura contemporanee, Tuzzolino eletto presidente Leggi anche: Giuseppe Di Franco riconfermato Presidente del Centro Studi Federico II, Goffredo Palmerini rieletto Presidente del Comitato Scientifico La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Arte e architettura contemporanee: il professore di UniPa Giovanni Francesco Tuzzolino presidente del Comitato tecnico-scientifico del Ministero della Cultura. Comitato tecnico-scientifico per l’arte e l’architettura contemporanee, Tuzzolino eletto presidente - La scelta è ricaduta sul professore ordinario di Progettazione architettonica presso l’Università di Palermo, presidente del Polo territoriale universitario di Agrigento e componente del Consiglio reg ... agrigentonotizie.it

