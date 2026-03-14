Amici anticipazioni | il serale partirà sabato 21 marzo

Il serale di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, partirà sabato 21 marzo, secondo le ultime anticipazioni. La data di inizio dello spettacolo è stata modificata rispetto alle settimane precedenti. La decisione riguarda esclusivamente la pianificazione della trasmissione, senza ulteriori dettagli sulle ragioni di questa modifica.

Amici, anticipazioni. Cambiata la data del serale del talent show condotto da Maria De Filippi: la nuova data di partenza è sabato 21 marzo. Amici annuncia la data per la fase finale della stagione. La venticinquesima edizione del talent condotto da Maria De Filippi entrerà nella fase serale in prima serata su Canale 5 a partire dal 21 marzo. La data smentisce le indiscrezioni che nelle ultime settimane indicavano il 28 marzo come possibile debutto. La puntata non sarà trasmessa in diretta. Come avviene ormai da diverse edizioni, la registrazione è prevista per giovedì 19 marzo. Il meccanismo resta quello consolidato. Le puntate vengono registrate e poi mandate in onda il sabato sera su Canale 5. 🔗 Leggi su 2anews.it

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