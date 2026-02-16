Il Ceo di Instagram ha detto che 16 ore sui social non sono una dipendenza clinica | le sue parole in tribunale

Il Ceo di Instagram, Adam Mosseri, ha dichiarato in tribunale che passare 16 ore al giorno sui social non costituisce una vera dipendenza clinica. La sua affermazione è arrivata durante un processo importante contro Meta e Alphabet, tenuto a Los Angeles. Mosseri ha spiegato che ogni persona affronta il rapporto con i social in modo diverso, e ha fatto l’esempio di un utente che dedica molto tempo per lavoro e svago.

Durante uno storico processo contro Meta e Alphabet in corso a Los Angeles, il Ceo di Instagram Adam Mosseri ha detto che la dipendenza è una "questione personale".