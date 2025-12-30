Angelika Hutter la donna che sterminò una famiglia ora lotta tra la vita e la morte | investita come le sue vittime
Angelika Hutter, la donna coinvolta in un grave incidente a Ronco all’Adige, si trova attualmente in condizioni critiche nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Borgo Trento di Verona. Dopo aver travolto e causato la morte di tre persone a Santo Stefano di Cadore nel luglio 2023, ora lotta tra la vita e la morte, ricoverata a seguito dell’incidente avvenuto recentemente.
L’incidente di Angelika Hutter a Ronco all’Adige. È ricoverata in condizioni gravissime nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica dell’ospedale Borgo Trento di Verona Angelika Hutter, la donna tedesca che nel luglio 2023 travolse e uccise tre persone a Santo Stefano di Cadore. Domenica pomeriggio la 34enne è stata investita da un’auto mentre si trovava a Ronco all’Adige, dove era ospite di una struttura sanitaria per l’esecuzione della misura di sicurezza. Secondo le prime ricostruzioni, Hutter si sarebbe allontanata autonomamente dalla comunità, raggiungendo a piedi la strada provinciale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
