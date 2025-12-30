Angelika Hutter la donna che sterminò una famiglia ora lotta tra la vita e la morte | investita come le sue vittime

Angelika Hutter, la donna coinvolta in un grave incidente a Ronco all’Adige, si trova attualmente in condizioni critiche nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Borgo Trento di Verona. Dopo aver travolto e causato la morte di tre persone a Santo Stefano di Cadore nel luglio 2023, ora lotta tra la vita e la morte, ricoverata a seguito dell’incidente avvenuto recentemente.

Angelika Hutter in fin di vita, è stata investita da un’auto: nel 2023 travolse e uccise un’intera famiglia - Angelika Hutter, la 34enne di origine tedesca condannata in via definitiva a quattro anni e otto mesi per aver investito e ucciso un'intera famiglia il ... fanpage.it

Angelika Hutter investita da un’auto, è in fin di vita. Travolse e uccise bimbo, padre e nonna a Santo Stefano di Cadore - Ladonna, che aveva patteggiato 4 anni e 8 mesi, sta scontando la pena in una struttura di Ronco all'Adige. msn.com

Angelika Hutter investì e uccise padre, figlio e nonna. - facebook.com facebook

La tedesca Angelika Hutter è in fin di vita. Stava scontando la pena per la strage del luglio 2023, quando al volante d'un auto uccise Marco Antoniello, il figlio Mattia di 2 anni e la nonna del bambino, Mariagrazia Zuin. x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.