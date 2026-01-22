Walter Veltroni presenta il suo ultimo romanzo Buonvino e l’omicidio dei ragazzi

Venerdì 30 gennaio alle 16:30, presso Palazzo Rasponi dalle Teste a Ravenna, Walter Veltroni presenterà il suo ultimo romanzo, “Buonvino e l’omicidio dei ragazzi”. L’evento sarà un’occasione per approfondire il nuovo lavoro letterario dell’autore, in dialogo con Alberto Cassani. La presentazione si inserisce in un percorso di riflessione e cultura, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere da vicino questa recente pubblicazione.

Venerdì 30 gennaio, alle 16:30, Walter Veltroni presenta il suo ultimo romanzo "Buonvino e l'omicidio dei ragazzi", presso Palazzo Rasponi dalle Teste a Ravenna, in dialogo con Alberto Cassani. Il romanzo segna il ritorno dell'amato Commissario Giovanni Buonvino, alle prese con un'indagine tra le più simboliche della serie pubblicata da Marsilio. Un altro orribile delitto lacera la quiete del "polmone verde" di Roma. Un nuovo caso particolarmente complesso e doloroso per il commissario Buonvino e i suoi magnifici sette al contrario. La nuova indagine di Buonvino, al commissariato di Villa Borghese, comincia con un suono misterioso.

