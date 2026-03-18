Anie Confindustria missione in Sud America Ludovica Zigon | Paraguay e Mercosur sempre più strategici

Anie Confindustria ha avviato una missione in Sud America con l’obiettivo di consolidare la presenza industriale italiana nella regione. Ludovica Zigon ha sottolineato l’importanza di Paraguay e del Mercosur come aree di interesse crescente. L’iniziativa si concentra su settori come tecnologie, energia e infrastrutture, con l’intento di rafforzare le relazioni commerciali.

Rafforzare la presenza industriale italiana in America Latina, con un focus su tecnologie, energia e infrastrutture. È questo l’obiettivo della missione istituzionale in Paraguay che ha visto protagonista Anie Confindustria, nell’ambito dell’iniziativa di diplomazia della crescita promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. A guidare la delegazione italiana il sottosegretario Maria Tripodi, con l’obiettivo di consolidare le relazioni economiche tra Italia e Paraguay e favorire nuove sinergie tra imprese. Al centro della missione, il rafforzamento del partenariato industriale e tecnologico con un’area, quella del Mercosur, destinata a diventare sempre più rilevante anche alla luce dell’accordo di libero scambio siglato con l’Unione Europea dopo oltre venticinque anni di negoziati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Mercosur, cosa prevede l’accordo tra Ue e Paesi del Sud AmericaArriva il primo via libera per la creazione dell’area di libero scambio più grande del mondo. Leggi anche: Anie Confindustria, de Martino: Accelerare gli investimenti per la sicurezza energetica Tutti gli aggiornamenti su Anie Confindustria Ue-Mercosur, l’Italia accelera in Paraguay: missione Anie Confindustria per rafforzare l’asse economicoLa Federazione ha partecipato alla missione di diplomazia della crescita promossa dalla Farnesina. Al centro del confronto infrastrutture energetiche, industria e nuove opportunità legate all’integraz ... milanofinanza.it ANIE Confindustria in missione in Paraguay per rafforzare il partenariato con il Mercosur nell’industria delle tecnologie(FERPRESS) – Milano, 18 MAR – ANIE Confindustria ha preso parte alla missione istituzionale in Paraguay guidata dal Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Mari ... ferpress.it