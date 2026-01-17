L’accordo commerciale tra l’Unione Europea e i Paesi del Mercosur, firmato ad Asunción, in Paraguay, rappresenta un risultato importante dopo 25 anni di negoziati. Ora spetta al Parlamento europeo valutare e approvare l’accordo, che potrebbe influenzare gli scambi tra le due aree economiche. Si tratta di un passaggio fondamentale per definire i futuri rapporti commerciali tra le parti coinvolte.

(Adnkronos) – I rappresentanti dell’Unione Europea e dei Paesi del Mercosur – Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay – hanno firmato ad Asunción, in Paraguay, un accordo commerciale storico, dopo 25 anni di negoziati. L’intesa è stata salutata con applausi come un segnale di apertura in un momento di incertezze globali, minacce tariffarie e protezionismo crescente. La firma è avvenuta alla presenza dei presidenti Ursula von der Leyen e Antonio Costa, e segna una tappa importante per il rafforzamento dei legami economici tra Europa e Sud America. Nonostante la firma, l’accordo dovrà ancora ottenere l’approvazione del Parlamento Europeo prima di entrare in vigore. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Bruxelles spinge l’accordo Ue-Mercosur, ma il Parlamento europeo teme l’applicazione provvisoria

Leggi anche: L’Italia sblocca l’accordo Ue-Mercosur, Von der Leyen volerà in Paraguay per la firma. Meloni: «Ecco perché abbiamo detto sì» – Il video

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

L'accordo Ue-Mercosur sarà firmato il 17 gennaio in Paraguay; Mercosur, primo ok dell'Ue. Cosa prevede l'accordo e perché gli agricoltori protestano; Accordo UE-Mercosur, arriva il via libera: l’Italia è decisiva e strappa la clausola di protezione al 5%; Ue e Mercosur siglano accordo storico: via libera a dazi ridotti e nuove opportunità per 60mila imprese europee.

Ue-Mercosur, firmato accordo in Paraguay. Ora l'approvazione del Parlamento europeo - hanno firmato ad Asunción, in Paraguay, un accordo commerciale storico, dopo 25 anni di negozia ... adnkronos.com