Ue-Mercosur firmato accordo in Paraguay Ora l’approvazione del Parlamento europeo
L’accordo commerciale tra l’Unione Europea e i Paesi del Mercosur, firmato ad Asunción, in Paraguay, rappresenta un risultato importante dopo 25 anni di negoziati. Ora spetta al Parlamento europeo valutare e approvare l’accordo, che potrebbe influenzare gli scambi tra le due aree economiche. Si tratta di un passaggio fondamentale per definire i futuri rapporti commerciali tra le parti coinvolte.
(Adnkronos) – I rappresentanti dell’Unione Europea e dei Paesi del Mercosur – Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay – hanno firmato ad Asunción, in Paraguay, un accordo commerciale storico, dopo 25 anni di negoziati. L’intesa è stata salutata con applausi come un segnale di apertura in un momento di incertezze globali, minacce tariffarie e protezionismo crescente. La firma è avvenuta alla presenza dei presidenti Ursula von der Leyen e Antonio Costa, e segna una tappa importante per il rafforzamento dei legami economici tra Europa e Sud America. Nonostante la firma, l’accordo dovrà ancora ottenere l’approvazione del Parlamento Europeo prima di entrare in vigore. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
