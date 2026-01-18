Vergara | Nel Napoli ci diamo una mano nonostante gli infortuni a Copenaghen dobbiamo vincere

Antonio Vergara, centrocampista del Napoli, ha parlato a Radio Crc, sottolineando come la squadra si sostenga a vicenda nonostante gli infortuni. Ha inoltre evidenziato l’importanza della vittoria a Copenaghen, ritenendola fondamentale per il cammino europeo del club. Le sue parole riflettono l’approccio equilibrato e determinato del gruppo, impegnato a mantenere la concentrazione e la coesione in un momento difficile.

Antonio Vergara, centrocampista del Napoli, è intervenuto a Radio Crc. Di seguito le sue parole riportate integralmente. Vergara: «Mi sento ricco, è quello che provo quando gioco col Napoli». « Partita difficile contro il Sassuolo, anche perché quando segni così presto o ne fai tanti oppure rischi che finisca male. Gara sofferente, ma bravi noi a portare la vittoria a casa. Siamo sicuramente riusciti a trovare più spazi tra le linee, ma forse ci è mancata un po’ di qualità nell’ultimo passaggio. Mi piace giocare sulla trequarti, anche se oggi non sono molto soddisfatto della mia prestazione. Ma esordire al Maradona dal primo minuto in Serie A è un’emozione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

