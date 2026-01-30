Andrea Costa Moffa il sesto uomo di lusso | Sempre a disposizione verso i playoff

Niccolò Moffa si conferma uno degli uomini chiave per la sua squadra. Con 18 punti, è il miglior realizzatore tra i panchinari e dimostra di essere sempre pronto quando serve. Nonostante le rotazioni, Moffa resta concentrato e disponibile, pronto a dare il suo contributo anche in vista dei playoff. La squadra conta su di lui per affrontare le prossime sfide con fiducia.

Migliore realizzatore e sesto uomo di lusso di questa Andrea Costa, Niccolò Moffa si sta rivelando l’ago della bilancia della squadra biancorossa. Uomo di punta dell’attacco della squadra di coach Luca Dalmonte (13 punti di media e in diverse partite oltre i 20) che ha deciso di sfruttare la sua esperienza e le sue doti realizzative partendo dalla panchina. Un esperimento che finora sta dando frutti. Moffa, da un avvio poco brillante lo spostamento a sesto uomo e le cose sono cambiate. "Si è trattato di una tecnica, come è tuttora, che sta portando i giusti frutti, a me personalmente e alla squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

