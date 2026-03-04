La lite tra condomini degenera | un arresto e un uomo in ospedale

Due uomini coinvolti in una lite tra condomini sono finiti in ospedale e in manette. Un uomo di 57 anni è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni, mentre un altro condomino è stato arrestato con l'accusa di aver causato lesioni. La discussione è sfociata in un episodio violento che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

L'episodio è avvenuto nella serata di martedì 4 marzo in via Morgantini. Soccorsi in codice rosso per un uomo di 57 anni. La polizia, giunta sul posto, ha arrestato per lesioni un 54enne Una lite condominiale degenerata con un uomo di 57 anni in ospedale, in gravi condizioni, e un altro condomino in manette, arrestato con l'accusa di lesioni. Il 57enne avrebbe accusato un malore in seguito a una lite scaturita per questioni di vicinato nel corso della quale ci sarebbero stati anche alcuni spintoni. L'uomo è stato soccorso in codice rosso e trasferito all'ospedale San Carlo di Milano. Per un 54enne italiano invece è scattato l'arresto: è accusato di lesioni e si trova ai domiciliari in attesa di convalida.

