Il Pd | Ancona Capitale della Cultura 2028 è possibile Sosteniamo il progetto

Il Pd di Ancona si schiera a favore della candidatura della città a Capitale della Cultura 2028. La proposta arriva supportata dalla Giunta Silvetti, che crede nelle potenzialità di Ancona di diventare un punto di riferimento culturale. A differenza di quanto fatto dal centrodestra nel 2020, il Partito Democratico spinge per questa nuova occasione, puntando anche sulla vittoria di Pesaro nel 2024. La scelta di sostenere l’iniziativa sembra concreta e determinata.

ANCONA – Il Partito Democratico di Ancona sostiene l’iniziativa della Giunta Silvetti di candidare la città a Capitale della Cultura per il 2028, al contrario di quanto fatto dal centrodestra nel 2020 sempre per la città dorica e nel 2024 per Pesaro che poi ha anche vinto.Federica FiordelmondoA.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Il 18 novembre 2025, a Roma presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, è stato presentato ufficialmente il dossier di candidatura di Tarquinia a Capitale Italiana della Cultura 2028, segnando un passo importante nel percorso di valorizzazione del patrimonio storico e culturale della città.

Ancona si prepara con entusiasmo all’annuncio delle finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028, previsto il 18 dicembre.

Pd Ancona, 'sostegno al comune per candidatura a capitale cultura 2028'(ANSA) - ANCONA, 09 FEB - Il Pd di Ancona sosterrà la candidatura della città a Capitale italiana della cultura 2028, che affronterà la fase finale a marzo. Lo annunciano la segretaria comunale Federi ... msn.com

