Amici svelata la giuria | D’Alessio Cattelan D’Amario e Malgioglio

È stata resa nota la composizione della giuria del serale di Amici, con la presenza di Elena D'Amario, Gigi D'Alessio, Alessandro Cattelan e Cristiano Malgioglio. Quattro figure diverse tra loro, tutte selezionate da Maria De Filippi. La scelta riguarda i giudici che prenderanno parte alle valutazioni delle performance degli studenti durante le prossime puntate del programma.

Dopo vari indizi è ilCorriere della Seraa confermare la notizia dei nuovi giudici del serale diAmici. Cambiamenti rispetto allo scorso anno ma non troppi. Infatti rimarranno in giuria siaMalgiogliosiaElena D’Amarioche ormai è stata promossa di ruolo, mentre arriveranno due grandi nomi, uno proveniente dal mondo della musica e l’altro della tv. Gigi D’Alessioper la prima volta si troverà nelle vesti da giudice. Dopo che suo figlio Lda (Luca D’Alessio) ha partecipato come concorrente, adesso suo padre è pronto a questa nuova esperienza che gli farà vivere un’esperienza diversa con i giovani talenti. La sua carriera potrà essere di aiuto agli allievi che si metteranno alla prova con quella che potrebbe essere l’esperienza che gli cambierà la vita. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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