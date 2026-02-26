Amici di Maria De Filippi anticipazioni puntata 1 marzo 2026 | ospiti e news | Spoiler

Si avvicina un nuovo appuntamento con Amici di Maria De Filippi, in onda il primo marzo 2026. La puntata promette sorprese e nuovi ospiti, mentre il programma si prepara a sorprendere il pubblico con colpi di scena e anticipazioni che coinvolgono i protagonisti del talent. I fan attendono con interesse gli sviluppi che si prospettano in questa fase della stagione.

Ora che anche marzo ha preso il via la corsa si fa più serrata ad Amici di Maria De Filippi. Cosa accadrà nella puntata di domenica 1 marzo 2026 in onda su Canale 5? Chi altri otterrà la maglia e l’accesso al Serale? Ecco tutte le news e gli spoiler provenienti dalla registrazione odierna del talent di Canale 5. Scopriamo insieme cosa vedremo tra: la gara canto e la gara ballo. C’è grande curiosità sugli ospiti. Chi avrà invitato la padrona di casa in questa settimana di Sanremo 2026 in cui sono tutti impegnati in Liguria? Cosa accadrà ad Amici di Maria De Filippi e quali ospiti saranno presenti in puntata in onda domenica 1 marzo dalle 14 alle 15. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

