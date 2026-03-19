Amici 25 prima registrazione serale | manche eliminati e ballottaggio

Nella prima registrazione serale di Amici 25 sono state presentate le manche, sono stati eliminati alcuni concorrenti e si è svolto un ballottaggio tra i finalisti. I partecipanti hanno affrontato le sfide della serata, mentre il pubblico ha assistito alle varie fasi di eliminazione. La puntata ha mostrato i primi momenti di tensione e suspense della fase conclusiva del talent.

Amici 25 entra nel vivo con la prima registrazione del Serale, che svela le dinamiche delle manche e i primi eliminati della fase finale. Le tre squadre si sono sfidate tra canto e ballo, dando il via a una competizione serrata. Tra esibizioni e decisioni dei giudici, non sono mancati momenti di tensione e reazioni in studio, mentre il pubblico attende di vedere tutto in onda nella puntata del 21 marzo 2026. Ecco cosa è accaduto nella registrazione tenutasi giovedì 19 Marzo. Le altre anticipaizoni della prima registrazione del Serale La prima manche del Serale. Ad aprire la serata sono state le squadre guidate da Lorella Cuccarini e Veronica Peparini contro quella di Emanuel Lo e Anna Pettinelli. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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