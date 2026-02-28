Amici 25 anticipazioni ventunesima puntata | due nuovi ammessi al Serale

La ventunesima puntata di Amici 25 è stata registrata giovedì e andrà in onda domenica 1° marzo 2026 alle 14 su Canale 5. Durante l’episodio, due nuovi partecipanti sono stati ammessi al Serale, la fase finale del talent. La registrazione si è svolta in vista della trasmissione televisiva, con i concorrenti che si preparano a conoscere i loro avversari e le nuove sfide.

Irene Grandi tra i giudici, ospiti musicali Alessio Bernabei e Bresh. Ecco cosa è successo nell'ultima registrazione, in onda su Canale 5 domenica 1° marzo 2026 Il Serale di Amici 25 si avvicina sempre più e giovedì è stata registrata la ventunesima puntata, in onda su Canale 5 domenica 1° marzo 2026 alle 14.

Amici 25 - Giulia e Simone sono due nuovi allievi della scuola

