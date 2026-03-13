Amici Serale chi sostituisce Malgioglio Amadeus e D’Amario | nuovi nomi per la giuria

Per la prossima edizione di Amici Serale sono stati annunciati nuovi membri della giuria in sostituzione di Malgioglio, Amadeus e D’Amario. La prima puntata del serale è prevista per sabato 21 marzo 2026 e sarà trasmessa in forma registrata, anziché in diretta. I nomi dei giudici ancora non sono stati ufficialmente divulgati, ma si parla di diverse new entry.

Spuntano nuovi nomi in lista per diventare i nuovi giudici di Amici. La prima puntata del Serale è stata confermata per sabato 21 marzo 2026, anche se il debutto non sarà in diretta ma registrato. Durante il primo appuntamento potrebbero emergere le anticipazioni sui nomi scelti dalla produzione come giurati. Intanto, le indiscrezioni parlano di un cambiamento netto rispetto alla scorsa edizione, con un possibile rimpasto completo del terzetto. Chi è Elena D’Elia di Amici 25 Amici Serale: al via il 21 marzo su Canale 5. La fase Serale di Amici è ormai alle porte e la prima puntata è prevista per sabato 21 marzo in prima serata su Canale 5, con disponibilità anche in streaming su Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Amici Serale, chi sostituisce Malgioglio, Amadeus e D’Amario: nuovi nomi per la giuria Articoli correlati Leggi anche: Amici 25, stravolta la giuria del Serale? Nuovi nomi e possibilità Leggi anche: Amici, chi passa al serale: i nomi degli allievi Approfondimenti e contenuti su Amici Serale Temi più discussi: Amici 25, puntata 8 marzo 2026: ultimo pomeridiano, tutti al serale tranne Giulia; Amici 25 serale 2026: quando inizia, concorrenti e tutto quello che sappiamo; Amici Serale: la data di inizio ufficiale e i giudici; Amici 25, la svolta al Serale: Giulia eliminata mentre gli altri ottengono la maglia. Serale Amici 25, ribaltone in giuria: ecco i 6 nomi caldi per sostituire Amadeus, Malgioglio e D’AmarioSi avvicina il primo appuntamento della fase Serale di Amici di Maria De Filippi, il retroscena sui nuovi giudici ... gossipetv.com Classe Serale Amici 25: chi sono i 17 concorrenti in gara/ Perchè è stato eliminato il limite alunni di 12Classe Serale Amici 25, sorpresa nelle anticipazioni: quasi tutti promossi al Serale tranne una ballerina. Ecco chi gareggerà nella seconda fase. ilsussidiario.net Il serale di Amici 25 rivoluziona tutto: addio all’alleanza Cuccarini-Emanuel Lo. Ecco le nuove squadre ufficiali, i 17 allievi in gara e le novità del 21 marzo. - facebook.com facebook Un grande bentornato a Stéphane Jarny, direttore artistico del Serale di #Amici25! x.com