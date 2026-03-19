Amadeus entra nella giuria del serale di Amici 25 | il suo post

Amadeus è stato annunciato come quarto giudice del serale di “Amici di Maria De Filippi 25”. La conferma è arrivata attraverso un post, e la data di inizio del programma è stata comunicata di recente. La presenza del conduttore e volto noto della televisione italiana è ora ufficiale nel cast del talent. L’inizio del serale è previsto per una data imminente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Annuncio ufficiale e data di partenza. È ormai confermato: Amadeus sarà il quarto giudice del serale di “Amici di Maria De Filippi 25”. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social ufficiali del programma, attraverso un video in cui il celebre conduttore scioglie ogni dubbio sugli indizi circolati nei giorni precedenti. La nuova edizione del serale debutterà sabato 21 marzo in prima serata su Canale 5, segnando l’inizio della fase più attesa del talent. Il significato degli indizi nel video. Nel filmato, Amadeus ha chiarito il senso degli oggetti mostrati negli indizi, che avevano alimentato il toto-nomi tra i fan: SpongeBob: “Era il cartone preferito di mio figlio quando era piccolo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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