America’s Cup 2027 | con la stella Peter Burling in rosa per Luna Rossa si profila un ballottaggio delicato

Lo scorso 20 giugno Luna Rossa ha messo a segno un clamoroso, enorme, fragoroso, rivoluzionario colpo di mercato, riuscendo ad acquisire le competenze di Peter Burling. Il formidabile timoniere che ha alzato al cielo la America’s Cup nel 2017, 2021, 2024 con Team New Zealand ha infatti deciso di lasciare l’attuale Defender della Vecchia Brocca e di accasarsi alla corte di Patrizio Bertelli, il quale ha deciso di puntare su un’autentica icona della vela per provare finalmente a conquistare il trofeo sportivo più antico del mondo. Il quasi 35enne (spegnerà le candeline il prossimo 1° gennaio) ha già iniziato a mettere tutta la sua esperienza sportiva e tecnica al servizio del gruppo guidato da Max Sirena con l’obiettivo di realizzare una barca con cui battere finalmente i Kiwi e mettere le mani sull’agognata Coppa America. 🔗 Leggi su Oasport.it

