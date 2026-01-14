Individuare l’Alzheimer prima dei sintomi | il segnale cerebrale che fa sperare

Ricercatori stanno studiando un segnale cerebrale sottile, presente nell’attività quotidiana del cervello, che potrebbe consentire di individuare in anticipo il morbo di Alzheimer prima della comparsa dei sintomi. Questa scoperta apre nuove prospettive per diagnosi precoci e interventi tempestivi, migliorando le possibilità di gestione della malattia e la qualità della vita dei pazienti.

Alzheimer: la verità che nessuno ti dice (e che può cambiare tutto)

E se una goccia di sangue prelevata a casa potesse aiutare a individuare l’Alzheimer prima Un nuovo test ematico apre scenari inediti per diagnosi e ricerca facebook

