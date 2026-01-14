Individuare l’Alzheimer prima dei sintomi | il segnale cerebrale che fa sperare
Ricercatori stanno studiando un segnale cerebrale sottile, presente nell’attività quotidiana del cervello, che potrebbe consentire di individuare in anticipo il morbo di Alzheimer prima della comparsa dei sintomi. Questa scoperta apre nuove prospettive per diagnosi precoci e interventi tempestivi, migliorando le possibilità di gestione della malattia e la qualità della vita dei pazienti.
Un segnale elettrico quasi impercettibile, nascosto nell’attività quotidiana del cervello, potrebbe permettere di anticipare il morbo di Alzheimer di anni. È quanto emerge da una nuova ricerca che apre la strada a una diagnosi più precoce della malattia, quando i sintomi sono ancora lievi e le. 🔗 Leggi su Today.it
